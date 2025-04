Chiellini in Skillset

Nuova avventura per. L'ex difensore e ora dirigente dellaè entrato a far parte di, una nascente piattaforma digitale che promette di far imparare (o migliorare) il gioco del calcio tramite l'esperienza di atleti professionisti, del presente e del passato. Già annunciato sui social il coinvolgimento di campioni come Roberto Carlos e il talento del Barcellona Pedri, ma dal sito ufficiale si può intuire anche quello imminente di altri top player come Robert Lewandowski e Luka Modric."Siamo felici di dare il benvenuto all'istruttore di Skillset Giorgio Chiellini! Una vera leggenda difensiva, campione di Euro 2020, e uno dei centrali più tosti che abbiano mai giocato. La sua esperienza, leadership e padronanza tattica eleveranno il vostro gioco. Siete pronti per Skillset?", l'annuncio in riferimento a Giorgio Chiellini. Con tutta probabilità se ne saprà di più a breve.