Sono momenti di riflessione in casa. Tra summit di mercato con l’intera dirigenza e chiamate per formare il suo nuovo staff tecnico ( Tudor l’ultimo componente ), Andrea Pirlo è sempre più presente nel quartier generale della Continassa, dove presto incontrerà l’unico giocatore bianconero che ha partecipato ad ognuno dei 9 scudetto consecutivi. Stiamo parlando chiaramente di, che come riporta l’edizione odierna di Tuttosport,con l’uscita di scena dalla Champions League. Una stagione tormentata prima dal grave infortunio al ginocchio, poi da tutti i problemi fisici post lockdown che di fatto l’hanno escluso dalle opzioni diper far decollare il rapporto personale. Chiellini vuole bruciare le tappe, senza sovraccaricare e strafare, l’obiettivo è intraprendere una preparazione graduale che lo porterà al top della forma, evitando di ricadere nei guai fisici dello scorso anno., lavorerà da solo rispettando un programma specializzato tra campo e terapie. A lui manca l’adrenalina delle grandi sfide, alla Juve è mancato tutto il carisma del suo capitano