Nella sua intervista al Corriere Torino Lele Adani si è soffermato sul capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Ecco cos'ha detto Adani sul difensore 36enne: "​Chiellini non rientrerebbe nelle mie prime 4-5 scelte di difensori al mondo (gli metto davanti Koulibaly, Van Dijk, Sergio Ramos, Varane...) ma ha il carisma per salire di livello e diventare il numero uno con l'anima e l'atteggiamento. Nelle prestazioni non lo supera nessuno, si fa fatica a trovare qualcuno che renda più di lui quando i giochi si fanno seri".