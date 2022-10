Nell'ampia intervista rilasciata questa mattina, l'ex capitano della Juve Giorgio Chiellini ha analizzato anche il momento di crisi che sta vivendo la Vecchia Signora.'I due di riferimento sono quelli che si sono assunti le responsabilità. Bonucci e Danilo. Difficile riuscire a coinvolgere tante persone per risalire con un gruppo che è cambiato tanto. Non è facile adattarsi alla Juve e tanti non ci sono ancora riusciti'.