4









Giorgio Chiellini e la sua autobiografia, che tante polemiche ha scatenato per alcuni attacchi diretti a protagonisti del calcio di oggi, regala un nuovo capitolo. Con l'Inter, avversaria di sempre, protagonista, seppur in una veste diversa. Il riferimento è al primo scudetto vinto con Conte, nel 2012: "Ci toccava andare a giocare contro il Cagliari a Trieste tifando l’Inter, perché a Milano c’era il derby, pensate un po’ come eravamo ridotti...".



Chiellini torna a parlare nel suo libro anche di Calciopoli, fornendo il suo punto di vista sugli eventi dell'epoca: "Quello di Trieste non è stato il mio primo scudetto. Sul campo in realtà lo avevo già vinto nel 2006. Ero giovane, avevo messo insieme 23 presenze in partite vere, quelle importanti".