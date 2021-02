8









Un deja-vu. Fortissimo. Con la Juve che tiene botta, soffre, prova a resistere in maniera stoica. E poi mantiene. In maniera incredibilmente importante, con la forza dei singoli, ma anche quella del gruppo. Ha fatto sorridere soprattutto il cambio finale, con Giorgio Chiellini gettato nella mischia per difendere un risultato fondamentale: in quell'esatto momento, Andrea Pirlo è diventato Massimiliano Allegri. Almeno nei ricordi dei tifosi della Juventus.



SUI SOCIAL - In tanti, infatti, hanno ricordato l'ex tecnico bianconero nel gesto del suo allievo: Pirlo, allenato da Allegri sia nell'era milanista che in quella juventina, ha optato per la sicurezza del risultato, senza badare ai troppi tecnicismi. Chiellini era fondamentale in quel momento, per dare manforte alla difesa e soprattutto per alzare il livello di attenzione. Di sicuro, Max avrà apprezzato. E gli sarà scappato un sorriso quando il 'suo' Andrea ha fatto i 'complimenti ai ragazzi', altra frase tipicamente allegriana, che sui social non è certo passata inosservata...



