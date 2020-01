Per Giorgio Chiellini, scavallato il giro di boa della fine dell'anno, si contano i giorni per il ritorno. Gli obiettivi, per il capitano bianconero, sono chiari e sono due: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Chiellini potrebbe rientrare tra fine febbraio ed inizio marzo, giusto in tempo per provare ad aggiungersi alla squadra per gli ottavi di Champions League. Poi, una volta avviato il reinserimento nel calcio giocato, dopo sei mesi di stop, per il difensore ci sarà il traguardo Europeo, un appuntamento in azzurro al quale Chiellini non vuole mancare.