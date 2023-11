L'ex capitano della Juve, Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del Festiva della Dottrina Sociale a Verona, dove ha parlato anche del calcio giovanile.'Mi piace sapere di essere un punto di riferimento per i più giovani e tramandare i valori che lo sport mi ha insegnato. Ci sono vittorie e sconfitte, gioie e dolori. Si cade e ci si rialza. In campo, se non si gioca l'ino per l'altro, non si va lontano. Il rispetto delle regole e dell'avversario, il gioco di squadra, la condivisione, l'inclusione, la disponibilità nel sacrificarsi per il prossimo fanno la differenza, ma la fanno anche nel quotidiano. Lo sport azzera le differenze e annienta le discriminazioni. In campo nascono le prime relazioni, si sviluppa l'attitudine ad aiutarsi e a superare gli ostacoli. Alcuni legami restano per tutta la vita, altri si perdono e altri ancora si trovano strada facendo'.