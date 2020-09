Giorgio Chiellini, a Rai Sport, commenta il ritorno in azzurro e la vittoria con l'Olanda.



PARTITA DURA - "Ci sono momenti della partita in cui ti devi rimboccare le maniche". IL RIENTRO - "Un po' di distanze, di tempi, mi mancava l'abitudine al campo grande. In allenamento teniamo sempre le distanze corte. Ti mancavano distanze, tempi, dopo un anno che è stato un calvario. Sono felice di aver giocato questa partita, era destino ciò che accaduto venerdì, un grande appuntamento come stasera. Quando c'è stato quell'equivoco sono stato contento, una o l'altra non cambiava niente, l'avevamo detto col mister che avrei giocato una partita. Sono fatalista nella vita, era destino che giocassi questa partita. Siamo felici, in testa al girone con merito e vogliamo continuare così"



ZANIOLO - "Preoccupati per Zaniolo? Sì, ci dispiace. Aspettiamo gli esami, speriamo che non sia quello che tutti temiamo. Ha sicuro avvenire, incrociamo le dita per lui".