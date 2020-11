Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini scende in campo nella battaglia contro il Covid. Domani scatterà il nuovo decreto del Governo con diverse misure di sicurezza a seconda della regione. Il Piemonte è considerato zona rossa, così Chiellini ha voluto lanciare un messaggio attraverso i suoi canali social: "Ognuno di noi ha una grande responsabilità. Anche se preferisco marcare a uomo da domani si difende a zona, vinciamo la partita! Come in una squadra, solo dopo parleremo di come è andata".



