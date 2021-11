Giorgio Chiellini, intervistato da Dazn, ha parlato degli episodi di razzismo nel mondo del calcio: "Sono d'accordo che bisogna farsi sentire, essere partecipi, e sono sempre stato d'accordo anche a fare un piccolo gesto, come può essere inginocchiarsi insieme ai nostri avversari. Perché i loro sentimenti l'ho vissuti in squadra con Matuidi, quando una volta a Cagliari venne insultato: un ragazzo pacato e tranquillissimo, che era impazzito. Non riuscivo a fermarlo in campo, non si poteva andare avanti".