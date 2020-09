A volte si ritrovano. Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini hanno deciso di tornare a lavorare insieme in Mate, l'agenzia di comunicazione dei campioni, come viene descritta. La communication web agency mira a diventare un punto di riferimento nel mondo del marketing e della comunicazione sportiva.



Ecco il comunicato: "La nuova realtà unisce e valorizza le esperienze accumulate in questi anni dalle agenzie SportSuite e Ideasuite – attive dal 2014 – con il dinamismo di Claudio Marchisio, che al termine della carriera calcistica ha intrapreso un percorso nella consulenza e nel marketing dedicati allo sport professionistico. Giorgio Chiellini – capitano della Juventus e della Nazionale – partecipa al progetto come socio di capitale e non avrà inizialmente incarichi operativi. Mate nasce con due anime ben definite. La prima dedicata all’ambito dello star system, affiancando alcuni tra i più importanti talent a livello internazionale: da Gianluigi Buffon a Sara Gama e Bebe Vio, passando per Danilo Gallinari, Miralem Pjanic, Douglas Costa e molti altri. La seconda focalizzata sulla comunicazione corporate con clienti sia nella pubblica amministrazione sia nel privato".