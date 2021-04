Il futuro di Giorgio Chiellini alla Juventus non è mai stato così in bilico come ora: contratto in scadenza, del rinnovo non c'è traccia e la nuova politica del club di ringiovanire la rosa potrebbe allontanarlo da Torino. Secondo La Gazzetta dello Sport però ci sarebbe un clamoroso scenario che potrebbe spingere la società a rinnovargli il contratto: in caso di esonero di Pirlo, infatti, l'eventuale ritorno di Allegri potrebbe essere determinante per la permanenza di Chiellini.