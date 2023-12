Di partite importanti Giorgio Chiellini ne ha giocate tantissime ma ce n'è ancora una da vivere per l'ex capitano della Juve. Probabilmente l'ultima visto che poi, a meno di sorprese, dovrebbe lasciare il calcio giocato anche se non ci sono "ufficialità". Sabato, i Los Angeles Galaxy sfideranno il Columbus Crew e proveranno a vincere la seconda MLS consecutiva."Di base fino all'estate resterò qui, poi dovrei tornare a vivere a Torino, dopodiché si vedrà", aveva detto il difensore italiano qualche settimana fa sul suo futuro. E' evidente chLui che si è laureato in Business Administration con il massimo dei voti e si è lasciato con il mondo bianconero nel migliore dei modi. Certo, gli uomini in società sono cambiati ma la proprietà no...e Chiellini, non ha mai mancato occasione dal suo addio di mostrare la propria vicinanza alla Juve, andando ad esempio a trovare la squadra nella tournée estiva.Il suo agente, Davide Lippi, non ha dubbi: "Diventerà un dirigente di grande spessore", ha dichiarato.. Tra i profili che hanno più chance di andare a ricoprire questo "compito", c'è appunto Giorgio, il quale non farebbe solo da uomo immagine viste le competenze acquisite in questi anni. Ci sarà tempo per parlare in maniera approfondita con la Juve. Magari già a fine dicembre, visto che come lui stesso ha ammesso, sarà all'Allianz Stadium in occasione di Juve-Roma. Intanto si prepara a vincere l'ennesimo trofeo.