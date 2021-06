C'è da fare attenzione, per l'Italia. Anche ieri contro il Portogallo di Ronaldo, il Belgio ha dimostrato di essere una squadra costruita per vincere e dal quasi infinito talento. A cosa fare affidamento? Alla nostra difesa. Arcigna. E al ritorno di Giorgio Chiellini. Racconta Gazzetta: "Però i precedenti tra Juve e Inter insegnano che Lukaku ha sofferto sempre la morsa dei due centrali bianconeri. Chiellini, con la sua aggressività, gli ha impedito di andare dritto in porta ma anche di girarsi per fare la sponda. Con tutto il rispetto per Acerbi, recuperare il capitano sarebbe il primo punto a favore. In realtà il Belgio non ha una precisa debolezza, è un collettivo compatto: se l’attacco perde colpi la difesa ne risente, e viceversa".