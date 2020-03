Leader in campo e fuori. La numero 3 in mezzo alla difesa è mancata alla Juve in questa stagione. Giorgio Chiellini si è fatto male subito, dopo la prima partita a Parma decisa proprio da un suo gol. La sua leadership però si è sempre sentita fuori dal campo e ora Giorgio è pronto a prendere i gradi di dirigente. Non subito, però. Come riporta La Gazzetta dello Sport il capitano bianconero firmerà un rinnovo di contratto di un anno. Manca solo la firma per continuare per altri 12 mesi la sua storia con la maglia bianconera. Poi per lui ci sarà un posto in dirigenza.



GIACCA E CRAVATTA - ​"Chiellini che ormai da tempo fa da tramite tra gli uffici della Continassa e lo spogliatoio - scrive la rosea -. E’ il custode di un pensiero unico: adesso lo interpreta da giocatore, più tardi lo farà da manager. Insomma, non è in discussione il se, semmai il quando Giorgio farà il salto anche perché il presidente Agnelli, a cui è legato da stima e amicizia, è il primo a caldeggiare il futuro inserimento nei quadri societari. Con Pavel Nedved Chiellini ha diviso il fronte per anni, assieme a Fabio Paratici ha invece messo nero su bianco rinnovi con la stessa velocità con cui si firmano pacchi postale. E poi c’è da affiancare un pezzo di famiglia già al lavoro in giacca e cravatta: Claudio Chiellini, gemello di Giorgio con meno fortuna col pallone ai piedi, gestisce i tanti prestiti bianconeri". Il futuro di Giorgio è già scritto.