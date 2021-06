Dall’esultanza soffocata dopo il check del Var, allo sguardo basso in occasione della sostituzione per un problema muscolare. 24 minuti che hanno fatto emergere pregi e limiti di Giorgio Chiellini e dei suoi 36 anni. Fortunatamente, il centrale conosce bene il suo fisico e in occasione della partita contro la Svizzera si è fermato in tempo, prima di peggiorare la situazione. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport al seguito della Nazionale, Marco Nosotti, oggi Chiellini ha seguito l’allenamento degli Azzurri da bordocampo. Indisponibile contro il Galles; a Coverciano si lavora affinché possa tornare in campo già dagli ottavi di finale.

JUVE – Ovviamente, gli sviluppi sulle condizioni di Chiellini sono seguiti con grande attenzione anche dalle parti della Continassa. La Juventus ha scelto di rinnovare il contratto per un altro anno, l’ufficialità potrebbe arrivare dopo Euro 2020. Il suo apporto, in campo e nello spogliatoio, è stato valutato come imprescindibile, soprattutto in una stagione che dovrà essere quella della rivincita e della rinascita. Con la stessa consapevolezza, però, i bianconeri dovranno intervenire sul mercato. Con un Chiellini da gestire, Dragusin sulla via di Sassuolo nel contesto dell’operazione Locatelli e Demiral sul piede di partenza, la coperta rischia di essere davvero corta in difesa.