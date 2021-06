Tra i tanti temi sul tavolo nel vertice di oggi alla Continassa, Massimiliano Allegri ribadirà l’importanza di Giorgio Chiellini per il quale, come riporta La Gazzetta dello Sport, il rinnovo è solo una formalità. Durante l’arco di questa stagione, il capitano bianconero è stato più volte ritratto lontano dal club bianconero, oppure presente ma non come giocatore, piuttosto nei panni da dirigente. Questo momento può aspettare, perché Allegri spinge per il suo rinnovo annuale da quanto è risbarcato alla Juve, per questo si tratta di pura formalità.