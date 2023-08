Il nuovo Head Of Next Gen Area, Claudio Chiellini, ha parlato di quelli che sono gli obiettivi della squadra al canale ufficiale della Juventus.'ll girone B sarà più impegnativo per noi dal punto di vista logistico, però sarà allo stesso tempo molto formativo per i nostri ragazzi. Per loro rappresenta un ulteriore opportunità di crescita misurarsi con squadre diverse, giocando in stadi nuovi e in piazze che hanno anche avuto un recente passato in categorie superiori, come il nostro primo avversario, il Pescara, un banco di prova subito importante e stimolante. Colgo inoltre l’occasione per dare il benvenuto all’Atalanta Under 23, siamo contenti che un’altra società abbia deciso come noi di credere ed investire nel progetto seconde squadre'.