In campo con i miei compagni, sensazione bellissima! pic.twitter.com/tF0IyomdOn — Giorgio Chiellini (@chiellini) February 4, 2020

'In campo con i miei compagni, sensazione bellissima'. E' uno di poche parole, Giorgio, ma soprattutto di tanti fatti. La Juve riparte da lui, dal suo capitano. Anche per avere più grinta e determinazione in un momento storico in cui il calendario obbliga a serrare le fila e a digrignare i denti. E' tornato, Giorgio. Per ora soltanto in gruppo, negli allenamenti collettivi. Presto lo farà anche in campo: un altro paio di settimane di sedute, con un occhio attento a non patire alcuna ricaduta. Quindi, quello ufficiale. In una partita da tre punti. Quando sarà? Probabilmente dopo il 20 febbraio, più concretamente a inizio del prossimo mese.