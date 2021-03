Giorgio Chiellini lascia il ritiro della Nazionale italiana. Il capitano bianconero farà ritorno a Torino e abbandonerà dunque il gruppo azzurro, domani in partenza per Sofia. Oltre allo juventino, Mancini perde i due giocatori del Sassuolo, Domenico Berardi e Francesco Caputo. Secondo quanto emerso in serata, saranno dunque indisponibili per le prossime partite contro la Bulgaria e la Lituania.



L'INFORTUNIO - Come raccontato da Sky Sport, Chiellini non era al meglio dopo la partita di ieri e ha svolto solo terapie quest'oggi. E' stato dunque deciso di farlo rientrare al club di appartenenza.