Davide, a TMW, parla così del futuro di Chiellini"È un fenomeno! Pazzesco... Ha quasi quarant'anni e ha raggiunto per l'ennesima volta la finale della sua conference in MLS. Campione assoluto, per me rappresenta e ha rappresentato la perfezione dell'atleta e dell'uomo. Ancora detta legge e gioca in maniera incredibile. Ovunque. Hanno fatto la semifinale sul sintetico di Seattle, non il massimo per il suo ginocchio, ma ha guidato tutti. Uno come Giorgio migliora e fa migliorare tutto ciò che è intorno a lui. Sarà l'ultima stagione, questa, l'ha dichiarato. Poi si vedrà, ma ha le caratteristiche per fare tutto ciò che vuole. Io lo vedo come dirigente di grande spessore, ma sono sicuro che arriverà a grandissimi livelli. Anche alla Juve? Penso proprio di sì".