Chiellini diventa uno dei proprietari dei LAFC: l'annuncio

Giorgio Chiellini diventa. Il Director of Football Strategy della Juventus "torna" con il club con cui ha concluso la sua carriera da giocatore, anche se con una nuova veste. L'ex difensore avrà una delle quote dei LAFC, come comunicato dalla stessa squadra sui propri canali ufficiali.Chiellini ha poi annunciato il suo nuovo ruolo con un post sul proprio profilo Instagram, facendo chiarezza sul suo ruolo all'interno del progetto bianconero: "In questa nuova veste da “owner” metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus".

L'annuncio di Chiellini

Con la maglia dei LAFC, l'ex difensore ha giocato, vincendo anche. A distanza di 2 anni, Chiellini riabbraccia il suo club ma mantenendo sempre la Juventus nelle priorità per il presente e il futuro."Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono ufficialmente uno dei proprietari del LAFC. Dal primo giorno a Los Angeles mi sono sentito a casa, travolto da un’energia unica. Alimentata da persone autentiche, valori condivisi e dal sogno comune di costruire qualcosa di cui andare fieri, dentro e fuori dal campo.Il LAFC ha superato ogni aspettativa: mi ha dato la possibilità di chiudere la mia carriera da giocatore nel migliore dei modi e, subito dopo, di crescere con il mio primo ruolo dirigenziale fuori dal rettangolo di gioco. Proprio per queste ragioni lo scorso anno ho manifestato la volontà di poter acquisire delle quote del club ed oggi finalmente posso annunciarlo a tutti.In questa nuova veste da “owner” metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus. Grazie al LAFC per questa opportunità! Sono entusiasta di far parte di questo viaggio, e siamo solo all’inizio!"





