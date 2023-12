"Sfortunatamente, in una delle due squadre doveva esserci una sconfitta... è stato un viaggio straordinario. Potrebbe aver segnato la mia ultima partita", ha dichiarato il difensore dei Los Angeles FC, Giorgio Chiellini, dopo la finale persa contro i Columbus Crew nel campionato MLS, parlando con la stampa americana. Il difensore, ex capitano della Juventus,"Sono grato di far parte di questa lega. Spero di poter rimanere coinvolto", ha aggiunto il 39enne campione d'Europa con l'Italia nel 2021. "Ho ancora delle incertezze", ha ammesso. "Devo capire cosa ascoltare: se la mia mente, il mio cuore o le mie gambe. E negli ultimi tempi, ho ricevuto diverse offerte", ha rivelato Chiellini. "Sono arrivato l'anno scorso con tanti sogni e speranze", ha continuato. "Ma non avrei mai immaginato quello che ho vissuto in questi 18 mesi. È qualcosa che mi è rimasto nel cuore, nel sangue", ha concluso l'ex capitano della Nazionale italiana.Si prevede che Chiellini annuncerà il suo ritiro in una conferenza stampa tra martedì e mercoledì. Il suo obiettivo è tornare alla Juventus, e attualmente la vice presidenza è vacante. Che stia aspettando proprio l'ex capitano? Ancora troppo presto per dirlo.