"La sfida con l'attaccante la vivo in un modo molto persone. Nel mio ruolo penso che sia una lotta del tipo 'mors tua via mea'".



Questa dichiarazione di Giorgio Chiellini proviene dal promo della miniserie sulla Nazionale "Sogno Azzurro", in onda su Rai Uno dal 7 al 10 giugno in vista degli Europei che inizieranno l'11. Un manifesto della filosofia di gioco del difensore e capitano della Juventus. Chiellini è uno dei tanti giocatori dell'Italia che si sono raccontati per l'occasione. Tra questi pure Gigi Buffon.