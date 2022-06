Le parole di Chiellini ai canali ufficiali della Juventus:



DEL PIERO E NEDVED - "Eh... Lì non c'entravo nulla, ero quasi fuori luogo... Questa è Rimini (guarda una foto, ndr.), la prima partita del 2006-07. Ne parlavo con Pavel, uno giustamente dice che Chiellini è rimasto in Serie B, ma lì quelli che fecero davvero un sacrificio furono altri, Pavel, Alex, Gigi... Loro sì, erano campioni del mondo e Palloni d'Oro. Sentirmi sempre più importante in quella squadra mi ha aiutato a diventare il giocatore che poi sono stato fino a oggi. Sicuramente Alex è stato per tutta la Juve il simbolo di una vita, è una persona di riferimento che ha dato tantissimo alla Juve e anche a me, in quegli anni in cui arrivi e ti fanno capire certe dinamiche, certi valori che poi riesci a portare avanti".