Nelle ultime quattro partite la Juventus non ha mai preso gol. Merito anche di un ritrovato Giorgio Chiellini: a 36 anni il capitano bianconero sta facendo ancora la differenza e anche nella vittoria di ieri contro la Roma è stato decisivo in più di un'occasione. I giornali lo esaltano nelle pagelle della Juve, ecco voti e giudizi dei quotidiani sportivi:



Corriere dello Sport: 7 - "Arcigno in marcatore, come sempre. Si esalta nel finale quando la Roma spinge di più. Sta tornando ai suoi livelli, campione senza età". Tuttosport: 7,5 - "In queste giornate di toto-ministri rischia di finire sulla scrivania di Draghi tra le schede dei papabili perla Difesa. In area ne sbroglia davvero tante".



La Gazzetta dello Sport: 7 - "Come per CR7 in attacco, basta la sua presenza per cambiare la difesa. Chiellini domina di testa, di piede, negli anticipi, nelle chiusure, ma soprattutto dà sicurezza a tutti gli altri. Questo è il plusvalore. Da quando è tornato, dietro è un'altra Juve".