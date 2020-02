Oggi, nella partita vinta 2-0 dallasul, Giorgioè tornato in campo, a 6 mesi di distanza dal pesante infortunio al legamento crociato del ginocchio. Al termine della partita la moglie del capitano bianconero, Carolina Bonistalli, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, nel quale si congratula con il marito per la fine del calvario e il ritorno in campo: "Bentornato amore! Oggi non potevamo essere allo stadio a festeggiarti, ma con il cuore Nina, Oli ed io eravamo lì con te. Le tue ragazze sono fiere di te sempre".