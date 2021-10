"Un giocatore come pochi altri, una vera leggenda del calcio italiano. Ora è tempo per scatenare la vostra creatività e mostrare tutto l'amore per il nostro capitano Giorgio Chiellini. Mettetevi alla prova e stimolate il vostro talento. Mostrateci di cosa siete capaci: create la vostra opera d'arte dedicata a Giorgio Chiellini e avrete l'occasione di vederla pubblicata nella nostra pagina Instagram. Taggateci e usate #ChielliniContest per partecipare". Questo il messaggio della società bianconera sul profilo Instagram: il consueto contest dedicato alla creatività e alle capacità artistiche dei tifosi bianconeri ha un nuovo protagonista, d'eccezione: Giorgio Chiellini. Ecco il post: