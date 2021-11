Giorgio, a DAZN, parla dopo Salernitana-Juve."Abbiamo fatto una buona partita, sia ieri che oggi credo che il mister abbia usato le parole giuste per capire il momento e capire ciò che c'è da fare. Serve senso di responsabilità, nulla di straordinario ma fare le cose normali. Con testa e consapevolezza del momento. Con grande rispetto e umiltà abbiamo giocato così, dove siamo non possiamo fare altrimenti. Domenica altra gara importante"."Credo ci siano momenti e momenti. Le parole del mister mi ha toccato particolarmente: la Juve ci ha dato tutto, a me personalmente. In questo momento c'è da stare vicino al club e tutti ne verremo fuori. C'è da fare questo, con serenità ed equilibrio. Ma con amore da parte nostra e dei tifosi"."Tutti abbiamo giocato bene, il campo era bello e si riusciva a giocare a calcio. A giocare a due tocchi negli ultimi metri. Ci proviamo spesso, non sempre ci riusciamo. Andava chiusa prima, la Salernitana quando attacca lo fa bene, poi con quella curva..."."Credo che a 37 anni dopo tutta una carriera fa piacere, ma lascia il tempo che trova. Penso a stare bene, ad aiutare i compagni. Ho ancora tanti, piccoli obiettivi da raggiungere. Speriamo di arrivarci. Quale? Arrivare a Natale facendo dei punti, vincendo domenica, sono partite alla nostra portata ma le abbiamo sbagliate. Se facciamo punti da qui a Natale poi potrei bere un bicchiere di vino contento".