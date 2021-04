La Juventus e Giorgio Chiellini si separeranno tra meno di tre mesi, o meglio potrebbero. Sì, perché la scadenza attuale del contratto è fissata al 30 giugno 2021 e l'accordo sul rinnovo ancora non c'è: ovviamente non è una questione di cifre, ma di obiettivi comuni e di sensazioni. Il futuro del capitano bianconero è in dubbio e in attesa di cambiare ruolo passando in dirigenza, pensa al presente: nelle prossime settimane valuterà le condizioni fisiche e e parlerà col presidente Andrea Agnelli per decidere se proseguire insieme dopo l'Europeo. A oggi, però, c'è un'opzione che Chiellini non sembra prendere in considerazione: l'idea di concludere la carriera con un'altra squadra, una scelta su cui sta riflettendo invece molto Gigi Buffon, ancora non convinto di dire basta. Lo riporta Calciomercato.com.