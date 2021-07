"Passion in our heart. History in our feet".dà così la carica ai suoi in vista di Italia-Spagna. Il capitano azzurro e della Juventus sarà nuovamente titolare dopo l'assenza con l'Austria e i novanta minuti contro il Belgio, in cui ha rallentato prima e fermato poi Romelu Lukaku. Servirà il miglior Chiellini anche contro gli iberici e l'amico Alvaro Morata: "La passione è nei nostri cuori. La storia tra i nostri piedi". Soprattutto i suoi.