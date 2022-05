Il messaggio sui social di Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini:"Ed eccoci qui, siamo arrivati al capitolo finale di una struggente storia lunga 17 anni, ma iniziata in realtà tanti tanti anni prima.Avrei voluto raccontarti, descrivere tutte le emozioni che ci hai fatto vivere in questi anni, narrare tutta la dedizione, il sacrificio e la passione che hai messo in ogni singolo giorno, avrei voluto ricordare i tuoi successi e pure le tue sconfitte,ma sono troppo emozionata e le parole si bloccano prima in testa e poi nel cuore.Noi saremo con te, quando toccherai scaramanticamente l’erba del campo, quando ascolterai l’inno, quando assaporerai l’elettricità e il calore di uno stadio che ti ha dato e a cui tu hai dato tanto.Stasera cala il sipario, si spengono le luci ma la tua luce qui brillerà sempre.Nina, Olivia ed io ti amiamo da morire".