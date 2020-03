Ci sono molte ipotesi sul tavolo da valutare per la ripresa della Serie A, tra la regolare conclusione del campionato nel caso in cui l’Europeo venga posticipato, con data d’inizio il 2 maggio (coronavirus permettendo) alla soluzione play off e altre idee. Insomma, Lega e Figc dovranno prendere una decisione. Per ora, la cosa sicura in casa Juventus a pieno regime di Giorgio Chiellini una volta che questo momento sarà passato. I bianconeri potranno godere della leadership insita nel carattere del suo capitano, e potrà goderne anche in futuro. Infatti, come riporta Calciomercato.com, il rinnovo per un'altra stagione è già pronto, la firma resta una pura formalità. Quello che poi succederà in futuro verrà deciso di anno in anno, nel pieno rispetto reciproco tra Chiellini e la Juventus, un matrimonio che dura da quasi 15 anni.