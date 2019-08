Sarà Leonardo Bonucci il capitano della Juventus per tutto il periodo d'assenza di Giorgio Chiellini. A partire da questa sera, per il big match dell'Allianz Stadium contro il Napoli. Chiellini, insomma, non verrà soltanto sostituito come leader della difesa da Bonucci, ma anche con la fascia al braccio. Nella scorsa stagione, Massimiliano Allegri aveva alternato diversi protagonisti da capitano, mentre la decisione di Maurizio Sarri è definitiva e vede il centrale bianconero come vice capitano designato per l'intera stagione.