Quali nomi? Quali scelte? Ladomani vivrà un'altra vigilia: sabato c'è il derby, e in attesa delle parole di Massimilianoche daranno ulteriori indicazioni su chi c'è e su chi ha bisogno di riposare, le prime ipotesi di formazione parlano di cambi importanti. Anche perché c'è chi le ha giocate tutte. O quasi.Sembra certo di un posto Federico Chiesa, in particolare dopo la bella prestazione fornita contro il Chelsea. Occhio a Bernardeschi: può allargarsi e prendere il posto di Rabiot, uscito acciaccato dopo la sfida con i Blues. In avanti si fa allora largo l'ipotesi di un attacco un po' più pesante: con Chiesa, Moise Kean partirà dal primo minuto. Da capire posizione e possibilità di Dejan Kulusevski, entrato nel finale della sfida di Champions ma non certamente tra i migliori in campo.Chance dal primo minuto per Giorgio Chiellini, salvo problemi fisici il centrale dovrebbe rilevare Leonardo Bonucci e disputare da capitano il derby della Mole. Ballottaggi sugli esterni: Cuadrado stringe i denti da un po', Alex Sandro sembra stare bene. De Sciglio si scalda e può partire dall'inizio.