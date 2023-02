A The Athletic, Giorgioha parlato così della Juve.L“Per me è doloroso. Mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo alla Juventus. È difficile non essere a Torino, e non è facile per tutti quelli che amano il club. Adesso i tifosi devono avere pazienza perché la società sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel migliore dei modi. In campo devono ragionare partita per partita, vedremo a fine stagione. Per quanto riguarda ciò che sta accadendo in tribunale, non lo sappiamo: potrebbero esserci notizie buone o cattive. Con la responsabilità che avevo al club, è dura stare lontano dalla squadra”.“Mi sento in buone condizioni e non vedo l'ora di iniziare in un ambiente fantastico al Rose Bowl. Ho buone sensazioni per la prossima stagione, sapendo che non sarà facile. La squadra e il club sono competitivi; vogliamo difendere il titolo di campioni. Combatteremo... fino alla fine".