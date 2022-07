A Marca, Giorgioparla così di"Sì, sì, certo che vado allo stadio. Tiferò la mia squadra, la Juve. È una grande partita di pre-campionato. La cosa più importante è non ci siano infortuni. Sono molto felice di veder giocare i miei compagni contro il Real Madrid, che è una grande squadra, con giocatori fantastici. È il modo migliore per preparare la stagione per la Juve, ma anche per il Real Madrid. La prossima stagione sarà molto difficile, con il Mondiale in mezzo, ed è importante iniziare nel migliore dei modi"."È un'amichevole, certo, ma allo stesso tempo non lo è perché si trovano di fronte due grandi squadre. È importante rimettersi in forma. Più che il risultato è importante giocare meglio del Real Madrid. Loro hanno già raggiunto le vette più alte, quindi per la Juventus è più importante che per il Real Madrid".