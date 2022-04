Intervenuto ai microfoni di Supertele, in onda su DAZN, l'agente di Giorgio Chiellini Davide Lippi ha parlato del prossimo futuro del capitano della Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Giorgio è sereno e tranquillo, è quello che vedete, lui è uno trasparente. Al momento non ci siamo seduti a parlare, anche perché ha ancora un anno di contratto con la Juventus. A tempo debito ci siederemo insieme a lui e cercheremo di capire quello che sarà il futuro. Per il momento è molto concentrato sul campionato, sulle partite, la Juve ha un obiettivo importante, ha una finale di Coppa Italia da conquistare, un quarto posto fondamentale da raggiungere. Ci sarà modo di sedersi con la Juventus e capire quale sarà il futuro. Al momento mi risulta difficile pensarlo fuori dal campo, ancora per la qualità delle prestazioni che vedo, però prima o poi arriverà quel momento".