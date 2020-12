Oltre ai guai fisici, per Giorgio Chiellini c'è anche il capitolo contratto da sistemare. Non c'è fretta però, il contratto del capitano scadrà a fine stagione, ma per parlare del rinnovo le parti non si incontreranno prima di marzo. Fosse per il giocatore andrebbe anche oltre, ma la società vuole - e deve - sapere se dovrà sostituirlo in vista della prossima stagione. Molto dipenderà anche dalla condizione fisica in questa stagione, che Chiellini affronta a 36 anni.