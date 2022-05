Finisce così, insanguinata, la carriera di Giorgio Chiellini alla Juventus. Il centrale bianconero ha lasciato il campo a fine primo tempo, al suo posto entra Daniele Rugani, che arriv alla diciottesima presenza in tutte le competizioni (un gol anche contro la Sampdoria, in Coppa Italia).



Finisce così, dunque. E finisce sul campo dove Giorgio ha vestito per la prima volta una maglia da Serie A, dove lascia il campo con una ferita alla testa. E mentre tutti se l'aspettavano con il turbante, Chiellini si è fatto medicare con calma per ricucire il piccolo taglio dopo lo scontro fortuito con Piatek.



I tifosi, ovviamente, non hanno saputo immaginare un addio migliore: leggi i commenti nella gallery dedicata.