Giorgio, a SportMediaset, ha parlato del momento Juve."Ci vuole pazienza. Nel calcio di oggi non ce n'è mai, non c'è tempo, ma dopo grandi scossoni serve per riassestarsi e trovare nuovi equilibri. Dobbiamo mantenere la nave anche durante la tempesta, poi tutto sarà possibile con lavoro e sacrificio. La nave in porto arriverà, magari ammaccata ma arriverà"."Innanzitutto non mi aspettavo di diventare il meme dell'estate. Dopo la straordinaria impresa agli Europei sarebbe stato bello non svegliarsi mai, io purtroppo mi sono svegliato. Mondiali? Potrei anche esserci, adesso sto bene, ma bisogna pensare al presente"."La sera prima della partita passo 30 min a studiarmi dati e video degli avversari. Tanti anni fa questo non sarebbe stato possibile. Li uso per vedere come sto, per misurare le prestazioni".