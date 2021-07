Come raccontato da Sky Sport,era l'unico giocatore della Nazionale Azzurra a non avere un contratto in essere durante gli. L'accordo con la, infatti, è scaduto il 30 giugno e le parti stanno lavorando per rinnovare per un'ulteriore stagione. Chiellini dunque resterà ancora in bianconero, anche se - come riportato da Sky - non c'è neanche un accordo di massima tra le parti, tutto ancora da decidere e soprattutto sottoscrivere. Ma la volontà delle parti è molto chiara: l'obiettivo è fare almeno un'altra stagione. Insieme.