Giorgioha presentato Italia-Francia ai microfoni dei canali social della Nazionale.- "In difesa stanno facendo molto bene e a questo giro manca anche Calafiori che si sta imponendo alla grande. Giovedì in Belgio hanno saputo anche soffrire, speriamo stasera di conquistare il primo posto. Ai giocatori serviva avere più certezze. Di Lorenzo? Può fare tutti i ruoli in difesa ed è stato scelto da Luciano perché mette più giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Ma non è solo la difesa che sta facendo bene, la squadra è riuscita a cancellare velocemente le scorie di un Europeo che ci ha lasciato l'amaro in bocca"."Ha due squadre, Mbappé sposta gli equilibri, ma i calciatori sono forti in tutti i reparti. Davanti hanno tanta qualità. Thuram? Essendo un ex esterno dà molta profondità, svaria e dà meno riferimenti rispetto a Thuram o Dzeko. Con lui l'Inter ha allungato molto il campo, ha uno sbocco in più".