In un clima di partite tra nazionali che stanno iniziando per il 2021, con le prime gare di qualificazione ai Mondiali 2022, che però sono anche un preludio agli Europei di quest'estate, la Rai ha presentato a Coverciano la miniserie "Sogno Azzurro", che racconta il cammino di qualificazione dell'Italia di Mancini proprio verso gli Europei. Queste le parole di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, in tale occasione: "La mancata qualificazione ai Mondiali contro la Svezia è stato sicuramente il punto più difficile degli ultimi 50 anni del calcio italiano".