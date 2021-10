, perché se si vota l'anno e il giocatore che ha inciso di più nell'anno in pochi hanno fatto come. Non sarà mai il migliore al mondo per qualità, perché ci sono i fenomeni soliti che sicuramente sono più talentuosi di lui, però se c'è un giocatore quest'anno decisivo è lui". Così ha parlato Giorgio Chiellini nella sua intervista a Dazn.E poi ha aggiunto: "Io nella lista? Fa piacere, un riconoscimento alla stagione e al giocatore. Nei vari anni è capitato un'altra volta, qualche volta nelle Uefa, Fifa, fa piacere. Mi interessa vincere come squadra, quello mi cambia tanto, poi arriva di conseguenza quello singolo. Spero che Jorginho ce lo porti a Coverciano e che ci faccia un regalo a tutti, perché l'ha vinto anche grazie a noi.".