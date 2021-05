4









Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha commentato così la vittoria della Coppa Italia, partendo dal ritorno del pubblico allo stadio: "Sarà retorica, ma con i tifosi è un'altra vita. Ci ha dato una carica in più - ha detto a Rai Sport - Il mio futuro? Io sto bene, sono tranquillissimo e mi sto godendo il presente. Poi, giustamente, si faranno valutazioni con la società. Dopo la scoppola col Milan abbiamo ritrovato la voglia di lottare e soffrire; abbiamo ritrovato quello spirito da Juve che ci è mancato durante l'anno. Domenica dobbiamo vincere la nostra partita, poi vedremo se gli altri saranno stati più bravi di noi".



L'ANALISI E PIRLO - "Siamo contenti di aver vinto una partita tosta contro una squadra che sta crescendo anno dopo anno. Questa vittoria rappresenta un significato maggiore perché dopo 10 anni forse era la prima volta in cui non eravamo favoriti in una finale italiana. La partita mi ha ricordato la finale di Cardiff, nella quale noi abbiamo fatto la parte del Real Madrid: loro arrivavano su ogni pallone con grande aggressività, all'intervallo la sensazione era che loro avessero speso tanto e con un po' più di pressione potevamo metterli in difficoltà. Pirlo? Con tutto il rispetto dico che noi abbiamo dato l'anima per Andrea, stiamo bene con lui e speriamo che rimanga. Poi, ci sono valutazioni che non deve fare un giocatore. Non è vero che ci siamo tirati indietro, non è mai successo".