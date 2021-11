"Da anni seguo con attenzione e curiosità il mondo degli sport virtuali, una realtà che mi ha sempre affascinato. Per questo, sono felice di poter affiancare 2WATCH in questo innovativo progetto!"Così Giorgio Chiellini, come riporta la Gazzetta dello Sport, annuncia il suo ingresso nel mondo degli esports:per finanziare la startup napoletana 2WATCH. Chiellini condurrà tornei di calcio virtuale su Twitch e sarà attivo anche su TikTok e Instagram: i vincitori potranno sfidarlo e aggiudicarsi cimeli della sua carriera. Nel progetto è direttamente coinvolto pure l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella.