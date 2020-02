Tripudio. Giorgio Chiellini si alza dalla panchina, dà il cinque a tutti e inizia il suo riscaldamento. Sotto la curva: che sbraita, che canta, che incita il suo capitano. Tutti per Giorgio, che raccoglie l'affetto e sfoga con un applauso sincero, oltre al grande sorriso che tradisce la concentrazione. Gli si avvicina Bonucci: gli rende la fascia, a lungo sul braccio del 19 e ora rientrata al legittimo proprietario. E' tornato: per ha assaggiato l'atmosfera, in attesa dell'ingresso in campo arrivato al minuto 79'. "Solo un capitano", si sente sugli spalti. E i bianconeri ritrovano il proprio leader.