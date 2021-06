Giorgio, intervenuto a Rai Sport, ha parlato di quello che è diventato il tema del giorno, meglio, degli ultimi giorni: inginocchiarsi prima del fischio d'inizio come simbolo di complicità con la lotta antirazzista. Questa la risposta di Chiellini in merito: "Oggi credo che non ci sia stata nessuna richiesta. Quando capiterà che ci sarà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l'altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con iniziative della Federazione".AUSTRIA - "Sono una buona squadra, quasi tutti giocano in Bundesliga. Hanno ritmo e intensità, sono bravi a ripartire. Cercheremo di sfruttare qualche difficoltà che hanno in difesa. Ho buone sensazioni, speriamo di tornare in questo stadio tra due settimane"